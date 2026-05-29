Путин рассказал о важности расчетов между странами ЕАЭС в национальных валютах

Почти все расчеты между государствами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) происходят в национальных валютах, это обеспечивает безопасность торговли. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

«Взаимные экспортные и импортные операции надежно защищены от внешнего влияния и негативных тенденций на глобальных рынках», — сказал глава российского государства.

Также Путин заявил, что в странах Евразийского экономического союза постепенно формируется полноценное единое экономическое пространство.

28 мая в Астане начался V Евразийский экономический форум, темой которого стала «ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект». В форуме участвует президент России Владимир Путин. Участники обсудят вопросы интеграции и сложную ситуацию с Арменией, стремящейся вступить в Европейский Союз.

ЕАЭС — это международная организация региональной экономической интеграции, созданная для обеспечения свободы перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Деятельность направлена на координацию экономической политики стран-участниц. Членами ЕАЭС являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

Ранее Путин ратифицировал договоренности о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией.