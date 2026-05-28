Токаев считает важным использовать ИИ для укрепления позиций ЕАЭС

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) необходимо воспользоваться историческим шансом и использовать новые технологии для укрепления позиций в мире. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает БелТА.

По его словам, союз представляет собой не просто «региональное интеграционное объединение, но и важный субъект глобальной экономики», который нужно развивать с использованием ИИ.

«Текущий этап переустройства миропорядка на основе нового технологического и экономического уклада создает для наших стран уникальное окно возможностей», — отметил Токаев на Евразийском экономическом форуме в Астане.

Он подчеркнул, что страны ЕАЭС обязаны вместе и «в полной мере воспользоваться этим историческим шансом».

28 мая в Астане начался V Евразийский экономический форум, темой которого стала «ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект». В форуме участвует президент России Владимир Путин. Участники обсудят вопросы интеграции и сложную ситуацию с Арменией, стремящейся вступить в Европейский союз.

Программа форума включает около 30 тематических сессий по актуальным вопросам экономического взаимодействия внутри ЕАЭС и с третьими странами, а также с другими интеграционными объединениями.

Ранее Песков раскрыл подробности о неформальной встрече Путина и Токаев.

 
