Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

Страна ЕС направит Украине протест после обнаружения морского дрона со взрывчаткой

Euractiv: Греция направит протест Украине после обнаружения дрона со взрывчаткой
Efrem Lukatsky/AP

Греция направит официальный дипломатический протест Киеву после того, как у острова Лефкада был найден надводный морской безэкипажный беспилотник со взрывчаткой, принадлежащий Украине. Об этом сообщил портал Euractiv, ссылаясь на источники.

По данным портала, Афины подчеркнули, что не допустят превращения Средиземного моря в театр военных действий.

До этого издание Ekathimerini со ссылкой на источники писало, что Афины хотят, чтобы Украина убрала все свои морские дроны от берегов Греции.

8 мая сообщалось, что около греческого острова Лефкас нашли украинский безэкипажный катер Magura. По данным издания, в момент обнаружения двигатель дрона продолжал работать. На место были направлены специалисты по разминированию.

Греческие власти рассматривают несколько версий. По одной из них, аппарат мог использоваться для контрабанды наркотиков. По другой, дрон предназначался для атак на суда так называемого «теневого флота» России — в последние месяцы в регионе фиксировались подобные инциденты.

Ранее в Греции заявили об убытках из-за поддержки Украины.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!