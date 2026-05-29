Страна ЕС направит Украине протест после обнаружения морского дрона со взрывчаткой

Греция направит официальный дипломатический протест Киеву после того, как у острова Лефкада был найден надводный морской безэкипажный беспилотник со взрывчаткой, принадлежащий Украине. Об этом сообщил портал Euractiv, ссылаясь на источники.

По данным портала, Афины подчеркнули, что не допустят превращения Средиземного моря в театр военных действий.

До этого издание Ekathimerini со ссылкой на источники писало, что Афины хотят, чтобы Украина убрала все свои морские дроны от берегов Греции.

8 мая сообщалось, что около греческого острова Лефкас нашли украинский безэкипажный катер Magura. По данным издания, в момент обнаружения двигатель дрона продолжал работать. На место были направлены специалисты по разминированию.

Греческие власти рассматривают несколько версий. По одной из них, аппарат мог использоваться для контрабанды наркотиков. По другой, дрон предназначался для атак на суда так называемого «теневого флота» России — в последние месяцы в регионе фиксировались подобные инциденты.

Ранее в Греции заявили об убытках из-за поддержки Украины.