В Греции хотят, чтобы Украина убрала свои морские дроны от берегов страны

Ekathimerini: Афины требуют от Киева убрать морские дроны от границ Греции
В Афинах хотят, чтобы Киев убрал все свои морские дроны от берегов Греции. Об этом рассказало издание Ekathimerini со ссылкой на источники.

У греческого острова Лефкас обнаружили беспилотный надводный аппарат, который оказался дроном-камикадзе типа «Мамай». Уточняется, что дрон был частью более широкой операции, запланированной Киевом.

Как сообщает издание, в настоящее время неизвестно, сколько подобных украинских аппаратов действуют в Восточном Средиземноморье. При этом небольшой размер катеров делает их сложными для обнаружения.

8 мая сообщалось, что около греческого острова Лефкас нашли украинский безэкипажный катер Magura. По данным издания, в момент обнаружения двигатель дрона продолжал работать. На место были направлены специалисты по разминированию.

Греческие власти рассматривают несколько версий. По одной из них, аппарат мог использоваться для контрабанды наркотиков. По другой, дрон предназначался для атак на суда так называемого «теневого флота» России — в последние месяцы в регионе фиксировались подобные инциденты.

Ранее Зеленский рассказал, что Украина не создавала морские дроны самостоятельно.

 
