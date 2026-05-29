В Госдуме допустили, что Европа сама нанесет удары по своим посольствам в Киеве

Депутат Колесник заявил о возможной военной провокации Европы в Киеве
Европа сама может нанести удары по своим посольствам в Киеве с целью впоследствии обвинить в этом Россию. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
 
«Тут надо ждать провокации: как бы они сами по своим посольствам не ударили. Они мастера провокации с вековой историей. Если они нанесут сами удары по своим посольствам, тут уже мы ничего сделать не сможем... Они готовы, я думаю, нанести удар по своим посольствам, чтобы как-то спровоцировать [Россию]», — подчеркнул он.
 
По словам Колесника, если в Европе замалчивают информацию о трагедии в Старобельске, то от Брюсселя можно ждать «любой подлости».
 
В ночь на 24 мая Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по Украине в ответ на атаки на российские гражданские объекты. В ходе операции использовались ракеты «Орешник», «Искандер», «Циркон» и «Кинжал», дроны и крылатые ракеты. По данным журналистов, одна из целей находилась в городе Белая Церковь в Киевской области, где был поражен металлургический завод, на котором собирались беспилотники типа FP-1. 
 
25 мая МИД РФ сообщил, что российская армия начнет систематически атаковать военные объекты и центры принятия решений в Киеве в ответ на удар ВСУ по колледжу в Старобельске. В связи с этим ведомство призвало иностранцев, в том числе дипломатических работников, находящихся в украинской столице, как можно скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

