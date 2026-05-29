Глава МО Италии назвал падение дрона в Румынии «эскалацией, которую нельзя терпеть»

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что инцидент с падением дрона в румынском городе Галац – это опасная эскалация, которую нельзя терпеть. Об этом сообщается в заявлении на сайте ведомства.

«Это является опасной и безответственной эскалацией, которую нельзя терпеть. Мы выражаем нашу глубочайшую солидарность и поддержку вице-премьеру и министру обороны Румынии Раду Мируце и всему народу Румынии», – заявил Крозетто.

Министр обороны Италии подчеркнул, что «безопасность одного члена альянса и Европейского Союза является безопасностью для всех нас».

В ночь на 29 мая в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью, беспилотник врезался в жилой дом. По предварительным данным, пострадали два человека. Согласно официальному заявлению, беспилотник упал на жилой дом, что привело к возгоранию квартиры на 10-м этаже.

После инцидента генеральный секретарь НАТО Марк Рютте связался с властями Румынии.

Ранее Румыния захотела воспользоваться статьей НАТО после попадания БПЛА.

 
