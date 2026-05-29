Песков не исключил встречу Путина с вице-премьером Армении в Астане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отдельная встреча Владимира Путина с вице-премьером Армении Мгером Григоряном в Астане не предусмотрена. Об этом сообщает РИА Новости.

«Но они, если захотят, могут прекрасно поговорить «на полях» (саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — прим. ред.)», — сказал Песков.

До этого вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна не приезжать на саммит ЕАЭС в Астану является сигналом о том, как он расставляет приоритеты. По словам Оверчука, сам отказ Пашиняна от личного присутствия уже о многом говорит. При этом он не исключил возможности подключения армянского премьера к заседаниям по видеосвязи, назвав такой формат более предпочтительным, чем полное отсутствие. В любом случае, подчеркнул вице-премьер, Армении придется выбирать между членством в ЕАЭС и евроинтеграцией.

Глава МИД России Сергей Лавров предупредил Пашиняна, что Армения рискует лишиться всех привилегий, предоставляемых ей в рамках союза. Сам Пашинян объяснил свое решение не ехать в Казахстан внутриполитическими причинами — предвыборной кампанией в республике. Вместо него страну на мероприятии будет представлять вице-премьер Мгер Григорян.

Ранее Песков указал на «положительный» факт в действиях Европы.