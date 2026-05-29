Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

Песков не исключил встречу Путина с вице-премьером Армении в Астане

Песков: отдельной встречи Путина с Григоряном в Астане не запланировано
Сергей Бобылев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отдельная встреча Владимира Путина с вице-премьером Армении Мгером Григоряном в Астане не предусмотрена. Об этом сообщает РИА Новости.

«Но они, если захотят, могут прекрасно поговорить «на полях» (саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — прим. ред.)», — сказал Песков.

До этого вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна не приезжать на саммит ЕАЭС в Астану является сигналом о том, как он расставляет приоритеты. По словам Оверчука, сам отказ Пашиняна от личного присутствия уже о многом говорит. При этом он не исключил возможности подключения армянского премьера к заседаниям по видеосвязи, назвав такой формат более предпочтительным, чем полное отсутствие. В любом случае, подчеркнул вице-премьер, Армении придется выбирать между членством в ЕАЭС и евроинтеграцией.

Глава МИД России Сергей Лавров предупредил Пашиняна, что Армения рискует лишиться всех привилегий, предоставляемых ей в рамках союза. Сам Пашинян объяснил свое решение не ехать в Казахстан внутриполитическими причинами — предвыборной кампанией в республике. Вместо него страну на мероприятии будет представлять вице-премьер Мгер Григорян.

Ранее Песков указал на «положительный» факт в действиях Европы.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!