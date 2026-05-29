В Польше назвали Россию опасной

Россия остается угрозой независимо от обстоятельств, связанных с упавшим беспилотником в Румынии. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, его слова приводит Reuters.

«Независимо от того, было ли это намеренно или результатом некомпетентности, РФ все также опасна, и мы должны защищаться от нее», — отметил польский министр.

Он также выразил поддержку Бухаресту после инцидента.

В ночь на 29 мая в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью, беспилотник врезался в жилой дом. По предварительным данным, пострадали два человека. Согласно официальному заявлению, дрон упал на жилой дом, что привело к возгоранию квартиры на 10-м этаже.

В Минобороны республики позднее заявили, что военные не смогли перехватить БПЛА, несмотря на то, что его отслеживали, по тревоге была поднята авиация, а пилотам было разрешено поражать цели. По данному факту проводится расследование.

В румынском МИД в свою очередь сообщили, что Бухарест уже сообщил «своим союзникам и генсеку НАТО об инциденте с беспилотником в Галаце», попросив побыстрее передать республике «средства противодействия беспилотникам».

Ранее МИД Румынии сообщил о вызове российского посла после ночной атаки дронов.