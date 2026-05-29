Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Армия

Появились подробности о беспилотнике, влетевшим в жилой дом в Румынии

РИА: румынские военные не смогли перехватить беспилотник, который врезался в дом
Shutterstock

Румынские военные не смогли перехватить БПЛА, который, как утверждается, вошел минувшей ночью в воздушное пространство этой страны, при том, что его отслеживали, а по тревоге была поднята авиация. Об этом заявили в министерстве обороны Румынии, его цитирует РИА Новости.

В румынском оборонном ведомстве отметили, что радары засекли нарушение воздушного пространства в ночь на пятницу, 29 мая, после чего в воздух подняли два истребителя F-16 и вертолет ВВС Румынии, а пилотам было разрешено поражать цели. Однако «беспилотник, отслеживаемый радарами в южной части муниципалитета Галац, вошел в воздушное пространство Румынии и врезался в крышу многоквартирного дома».

Уточняется, что на месте падения БПЛА группа специалистов из Минобороны, МВД и румынской разведки проводят расследование, о его результатах пока ничего не сообщается.

В румынском МИД в свою очередь сообщили, что Бухарест уже сообщил «своим союзникам и генсеку НАТО об инциденте с беспилотником в Галаце», попросив побыстрее передать республике «средств противодействия беспилотникам».

В ночь на 29 мая в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью, беспилотник врезался в жилой дом. По предварительным данным, пострадали два человека. Согласно официальному заявлению, дрон упал на жилой дом, что привело к возгоранию квартиры на 10-м этаже.

Ранее стало известно, что генсек НАТО Рютте связался с властями Румынии после попадания БПЛА в жилой дом.

 
Теперь вы знаете
Досрочная выплата пенсий, льготы на капремонт и обязательный экзамен по физкультуре. Что нового к утру 29 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!