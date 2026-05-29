Появились подробности о беспилотнике, влетевшим в жилой дом в Румынии

Румынские военные не смогли перехватить БПЛА, который, как утверждается, вошел минувшей ночью в воздушное пространство этой страны, при том, что его отслеживали, а по тревоге была поднята авиация. Об этом заявили в министерстве обороны Румынии, его цитирует РИА Новости.

В румынском оборонном ведомстве отметили, что радары засекли нарушение воздушного пространства в ночь на пятницу, 29 мая, после чего в воздух подняли два истребителя F-16 и вертолет ВВС Румынии, а пилотам было разрешено поражать цели. Однако «беспилотник, отслеживаемый радарами в южной части муниципалитета Галац, вошел в воздушное пространство Румынии и врезался в крышу многоквартирного дома».

Уточняется, что на месте падения БПЛА группа специалистов из Минобороны, МВД и румынской разведки проводят расследование, о его результатах пока ничего не сообщается.

В румынском МИД в свою очередь сообщили, что Бухарест уже сообщил «своим союзникам и генсеку НАТО об инциденте с беспилотником в Галаце», попросив побыстрее передать республике «средств противодействия беспилотникам».

В ночь на 29 мая в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью, беспилотник врезался в жилой дом. По предварительным данным, пострадали два человека. Согласно официальному заявлению, дрон упал на жилой дом, что привело к возгоранию квартиры на 10-м этаже.

Ранее стало известно, что генсек НАТО Рютте связался с властями Румынии после попадания БПЛА в жилой дом.