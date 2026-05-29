В Норвегии поспорили с главой евродипломатии Каллас из-за России

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде поспорил с верховным представителем Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас по вопросу, касающемуся прямых переговоров с Россией. Об этом сообщила газета Politico.

По данным издания, Эйде дал понять Каллас, что участие ЕС в «метафорическом» диалоге с Москвой является более правильной стратегией по сравнению с отказом от коммуникации.

«Я считаю, что у Европы есть свои собственные реальные интересы, которые в некотором смысле совпадают с интересами Украины, но также выходят за их рамки», — отметил норвежский дипломат.

В статье подчеркивается, что слова главы МИД королевства противоречат высказываниям Каллас. Последняя называла прямые переговоры с Россией «ловушкой» и призывала сосредоточиться на «основных интересах» регионального содружества.

26 мая газета Politico раскрыла имена трех кандидатов на позицию переговорщика от ЕС для диалога с Москвой. Речь идет о бывшем президенте Финляндии Саули Ниинистё, экс-председателе Европейской комиссии Жан-Клоде Юнкере и главе Европейского совета Антониу Коште.

Ранее в Кремле объяснили, почему переговоры России и ЕС неизбежны.