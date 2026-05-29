Небензя высказался пословицей о выступлении постпреда Украины в СБ ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал выступление своего украинского коллеги Андрея Мельника поговоркой «на воре и шапка горит». Об этом сообщает РИА Новости.

«Украинский постпред любит русские поговорки, и я тоже позволю себе употребить одну. Все это выглядело как в русской поговорке «на воре и шапка горит», — сказал дипломат в ходе заседания Совбеза ООН, комментируя высказывания Мельника об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске.

Небензя добавил, что не получает удовольствия, слушая выступления украинского постпреда.

На сайте постоянного представительства России при ООН также приводятся слова Небензи о том, что выступление Мельника выглядело как жалкая попытка оправдать удар ВСУ.

23 мая Небензя заявил, что испытывает отвращение из-за поведения европейских дипломатов на заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с ударом Украины по колледжу в Луганской народной республике.

В ночь на 22 мая беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Правозащитники призвали ООН признать удар ВСУ по общежитию военным преступлением. Следственный комитет России возбудил дело о теракте.

Ранее в России предупредили Украину о переполнении «чаши терпения».

 
