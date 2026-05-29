Бесхозные земли и дома в России предложили отдавать ветеранам СВО

Бесхозные земельные участки и дома стоит бесплатно передавать участникам СВО. С такой инициативой сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов обратился к руководителю Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олегу Скуфинскому (документ есть у «Газеты.Ru»).



«Купить землю и построить дом стоит недешево. При этом возродить село могут только молодые. И, к счастью, российские семьи все больше высказывают желание не жить в человейниках, а иметь свой дом ближе к природе. Если такая норма – предоставлять участникам СВО выморочные дома и участки бесплатно – будет принята, начнут решаться сразу две проблемы: возвращения жителей в сельскую местность и дополнительная поддержка участников СВО», — подчеркнул он.



Как напомнил сенатор, сейчас в некоторых регионах ветераны боевых действий имеют уже право на получение земельных участков в собственность бесплатно.



Автор инициативы пояснил, что в российских селах очень много жилых объектов с хорошими участками земли, которые из-за естественной убыли населения и миграции в города остались бесхозными. Если у бывшего владельца не осталось наследников, его имущество переходит к государству, которое может продать недвижимость. Предложение КПРФ – не продавать, а бесплатно предоставлять его участникам СВО.



Право на бесплатные земельные участки бойцы СВО получили в 2023 году. В распоряжении от 06.06.2023 г. №174-рп президент РФ Владимир Путин рекомендовал регионам принять законодательные акты о бесплатном предоставлении земельных участков некоторым категориям участников специальной военной операции.



Право распространяется на участников СВО из всех регионов России, за исключением городов федерального значения: Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.



