Лавров рассказал, влияют ли санкции США на движение нефтяных танкеров РФ

Лавров: российские танкеры с нефтью как двигались по морю, так и двигаются

Российские нефтяные танкеры одинаково двигались по морю как до санкций США, так и после них. Об этом в ходе интервью для телекомпании France Televisions заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что в марте Вашингтон «благосклонно разрешил» Москве продавать свою нефть, которая уже находилась в море.

«Мол, пускай они (Россия. — «Газета.Ru») месяц пользуются этой благосклонностью. На самом деле танкеры, идущие к пункту своего назначения, как двигались, так и двигаются», — сказал дипломат.

13 марта Управление по контролю за иностранными активами при министерстве финансов США опубликовало генеральную лицензию, согласно которой американские власти временно вывели из-под своих санкций продажу нефти и нефтепродуктов из РФ. Вашингтон разрешил поставки сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения, которые были загружены на суда до 12 марта. Ожидается, что лицензия будет действовать до 11 апреля.

По данным Bloomberg, российская сырая нефть перевозится на 25 судах. США своим решением вывели из-под санкций не менее 19 млн баррелей нефти из России и 310 тыс. тонн нефтепродуктов.

Ранее в минфине США оценили прибыль РФ от смягчения санкций против нефти.