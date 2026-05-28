Украина превращена в поле боя, где России согласованно одновременно противостоят 56 иностранных государств. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в рамках Международного форума по безопасности, передает ТАСС.

По его словам, коммуникационные технологии, применяемые западными государствами для массированной антироссийской идеологической обработки украинцев, поставили существование республики под угрозу.

До этого Шойгу заявил, что Украина не хочет мира потому, что ей придется отвечать за последствия своей антироссийской авантюры, в том числе за демографический кризис в республике. Он обратил внимание на то, что в 1991 году на Украине проживало 52 миллиона человек, сегодня — от 20 до 25-27 миллионов, причем большинство из них — пенсионеры. Также секретарь Совбеза отметил, что бюджет Украины сейчас зависит только от помощи западных стран.

Ранее Шойгу заявлял, что мир на Украине возможен только после устранения причин конфликта.