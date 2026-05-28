В посольстве РФ назвали циничной сделку Украины и Швеции по истребителям Gripen

Посольство РФ: Швеция берет на себя ответственность за преступления Украины
Сделка Швеции с Украиной по истребителям Gripen после удара ВСУ по колледжу в Старобельске выглядит особенно цинично, заявили в посольстве РФ в королевстве.

«На фоне совершенного в ночь на 22 мая с.г. варварского удара украинской военщины по зданиям учебного корпуса и общежития [...] заявления Стокгольма о расширении военно-технического сотрудничества с Украиной и сделка о поставках ей шведских боевых самолетов «Грипен» выглядят особенно цинично», — говорится в сообщении.

Как отметили в посольстве, такой подход Швеции может привести к эскалации конфликта, а также помочь Украине в реализации преступлений против мирных граждан, за которые шведская сторона таким образом несет ответственность.

28 мая стало известно о том, что Швеция безвозмездно поставит Украине 16 истребителей JAS 39 Gripen C/D предыдущего поколения, а также Киев закажет «до 20» новых истребителей Gripen E/F. По словам Кристерссона, первая поставка более старых истребителей произойдет в 2027 году, а новые модели начнут приходить на Украину с 2030 года.

Ранее стало известно, сколько миллиардов потратила Швеция на Украину.

 
