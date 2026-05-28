Армения последовательно исключает словосочетание «Великая Отечественная война» из проектов документов стран СНГ. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«С недавних пор Ереван системно вычеркивает из проектов документов СНГ словосочетание «Великая Отечественная война». Это, видимо, и есть эти самые европейские нарративы», — сказала дипломат.

Захарова задалась вопросом, знает ли народ Армении о такой политике своего руководства. Она также отметила, что власти страны не реагируют на планы по демонтажу памятников героям войны.

25 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал визит государственного секретаря США Марко Рубио в Армению. Как напомнил пресс-секретарь, Пашинян заверял президента РФ Владимира Путина, что Армения останется членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), однако Ереван развивает отношения и на других направлениях, в том числе с Европой.

