«Мы вытесняем ХАМАС»: Нетаньяху приказал захватить 70% территории Газы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал израильской армии установить контроль над 70% территории сектора Газа. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

«Мы вытесняем ХАМАС. Сейчас под нашим контролем находится 60% территории сектора Газа. Мое распоряжение — достичь 70%», — сказал Нетаньяху на пресс-конференции.

В этот момент в зале кто-то выкрикнул, что Израиль должен контролировать всю территорию анклава.

«Сначала 70%. Мы начнем с этого», — ответил Нетаньяху.

18 мая он заявил, что Израиль контролирует 60% территории сектора Газа. По данным телеканала Al Jazeera, эта оценка охватывает как районы, где установлен полный израильский военный контроль, так и зоны, где подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведут боевые действия.

При посредничестве США между Израилем и Палестиной было объявлено перемирие, однако в начале мая Вашингтон заявил, что перестает контролировать его соблюдение и закрывает созданный для этого координационный центр. Согласно материалу Reuters, решение о закрытии связано с тем, что план президента США по ближневосточному урегулированию зашел в тупик из-за продолжающихся атак Израиля после перемирия и отказа палестинского движения ХАМАС сложить оружие. По словам источников агентства, центр не справился с поставленными задачами.

Военная операция Израиля в Газе продолжается с октября 2023 года — она была начата в ответ на нападение боевиков ХАМАС на приграничную территорию и захват заложников. С тех пор ЦАХАЛ поэтапно расширял свое присутствие с севера сектора к югу, включая город Рафах.

