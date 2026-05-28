Путин прибыл на Евразийский экономический форум

Путин приехал на пленарное заседание Евразийского экономического форума
Президент России Владимир Путин, который находится в Казахстане с госвизитом, приехал на пленарное заседание Евразийского экономического форума в Астане. Об этом сообщает РИА Новости

В мероприятии принимают участие главы государств-членов ЕАЭС, а также представители органов государственной власти, научных и академических кругов, делового сообщества этих стран.

ЕАЭС (Евразийский экономический союз) — это международная организация региональной экономической интеграции, созданная для обеспечения свободы перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Деятельность направлена на координацию экономической политики стран-участниц. Членами ЕАЭС являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

В четверг Путин встретился с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. В рамках встречи они обсудили урегулирование на Украине и экономическое взаимодействие двух стран. По итогам переговоров лидеры подписали 16 документов, среди которых заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана. Путин отметил, что позиции Москвы и Астаны совпадают по большинству вопросов, а Токаев назвал визит президента России «исключительно важным событием».

Ранее Путин и Токаев посадили дуб.

 
