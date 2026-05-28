Трамп негласно поручил прокурорам прекратить преследование врио президента Венесуэлы

Администрация президента США Дональда Трампа негласно призвала федеральных прокуроров в Майами воздержаться от возбуждения уголовных дел против исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на правоохранителей.

По данным агентства, Родригес находилась в поле зрения Управления по борьбе с наркотиками США как минимум с 2018 года, однако официальные обвинения ей так и не были предъявлены.

Источники AP утверждают, что американские власти распорядились прекратить возможные расследования, чтобы не осложнять процесс нормализации отношений между Вашингтоном и Каракасом. Один из собеседников заявил, что «всем сказали прекратить».

В марте Reuters сообщил, что администрация Трампа тайно готовит проект уголовного обвинения в отношении Родригес. По словам собеседников агентства, федеральные прокуроры США подготовили обвинения в коррупции и отмывании денег государственной нефтяной компании PDVSA и передали Родригес, что ей грозит судебное преследование, если она не продолжит выполнять требования американского президента.

Кроме того, Родригес якобы предъявили список как минимум из семи бывших высокопоставленных венесуэльских чиновников, которых необходимо арестовать для экстрадиции в Соединенные Штаты. Заместитель министра юстиции США Тодд Бланш назвал эти сведения совершенно ложной информацией и подчеркнул, что не понимает, «как Reuters вообще опубликовало подобную новость».

Ранее Трамп намекнул, что Венесуэла может войти в состав США.