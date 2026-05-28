Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Трамп негласно поручил прокурорам прекратить преследование врио президента Венесуэлы

AP: Трамп негласно поручил прекратить преследование лидера Венесуэлы Родригес
Cristian Hernandez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа негласно призвала федеральных прокуроров в Майами воздержаться от возбуждения уголовных дел против исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на правоохранителей.

По данным агентства, Родригес находилась в поле зрения Управления по борьбе с наркотиками США как минимум с 2018 года, однако официальные обвинения ей так и не были предъявлены.

Источники AP утверждают, что американские власти распорядились прекратить возможные расследования, чтобы не осложнять процесс нормализации отношений между Вашингтоном и Каракасом. Один из собеседников заявил, что «всем сказали прекратить».

В марте Reuters сообщил, что администрация Трампа тайно готовит проект уголовного обвинения в отношении Родригес. По словам собеседников агентства, федеральные прокуроры США подготовили обвинения в коррупции и отмывании денег государственной нефтяной компании PDVSA и передали Родригес, что ей грозит судебное преследование, если она не продолжит выполнять требования американского президента.

Кроме того, Родригес якобы предъявили список как минимум из семи бывших высокопоставленных венесуэльских чиновников, которых необходимо арестовать для экстрадиции в Соединенные Штаты. Заместитель министра юстиции США Тодд Бланш назвал эти сведения совершенно ложной информацией и подчеркнул, что не понимает, «как Reuters вообще опубликовало подобную новость».

Ранее Трамп намекнул, что Венесуэла может войти в состав США.

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!