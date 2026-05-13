Трамп опубликовал картинку с Венесуэлой и надписью «51 штат»

Трамп снова намекнул, что Венесуэла может войти в состав США
realDonaldTrump/Truthsocial

Президент США Дональд Трамп намекнул, что Венесуэла может стать 51-м штатом. Он выложил на своей странице в соцсети Truth Social соответствующую картинку.

На опубликованном политиком изображении республика окрашена в цвета американского флага, а сверху написано «51-й штат».

В конце января американский лидер заявил, что хочет сделать американскими штатами Канаду, Гренландию и Венесуэлу.

По словам журналиста Fox News Джоша Робертса, Трамп лично заявил ему, что всерьез рассматривает шаги по присоединению Венесуэлы.

11 мая временный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что об этом нет речи и никогда не будет.

По ее словам, если что и есть у венесуэльцев, «так это любовь к нашему процессу независимости, и мы будем продолжать защищать целостность, суверенитет, независимость».

Ранее Трамп рассказал, как США использовали секретный «дискомбобулятор» в Венесуэле.

 
