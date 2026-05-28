Администрация Трампа захотела профинансировать производство дронов в США

Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры о финансировании американских компаний, которые занимаются разработкой беспилотников. Об этом пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По словам источников, уже несколько месяцев идут переговоры между Пентагоном и частными компаниями, которые занимаются разработкой дронов.

«Переговоры по сделке все еще находятся на стадии обсуждения, и представители Пентагона продолжают проверять компании, прежде чем окончательно согласовывать какие-либо условия. Однако, по словам некоторых источников, по крайней мере некоторые сделки могут включать как долговое, так и долевое финансирование через различные механизмы, что даст правительству США долю в собственности компаний», — пишет СМИ.

По информации WSJ, среди компаний, которые может профинансировать Пентагон, числятся Performance Drone Works, Unusual Machines и Neros Technologies.

Знакомые с условиями сделки источники рассказали, что цель соглашений о финансировании — поддержать производство дронов, а также снизить цены. Также источники отметили, что финансирование не будет направлено на покупку дронов.

