Война США и Израиля против Ирана
Пентагон создаст военный полигон для БПЛА на территории США

Defense News: Пентагон планирует создать военный полигон для БПЛА в Миссисипи
Пентагон планирует создать новый полигон для тестирования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в штате Миссисипи. Об этом сообщает Defense News.

В публикации отмечается, что проект должен расширить существующие испытательные полигоны в Космическом центре имени Джона Стенниса НАСА. Создание нового полигона должно способствовать разработке воздушных, водных и наземных беспилотников.

«Расположенный недалеко от побережья Мексиканского залива Миссисипи Космический центр Стенниса уже поддерживает испытания ракет и военные исследования благодаря большому ограниченному воздушному пространству, доступу к водным путям и относительной изоляции», — говорится в публикации.

В апреле сообщалось, что США планируют перейти к использованию FPV-дронов Bumblebee для борьбы с вражеским беспилотникам, отказавшись от дорогостоящих систем перехвата и опираясь на свой опыт ведения боевых действий в последние несколько лет.

Ранее США внедрили украинские военные технологии на одной из баз.

 
