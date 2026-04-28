США готовятся перейти на FPV-дроны нового поколения

США планируют перейти к использованию FPV-дронов Bumblebee для борьбы с вражеским беспилотникам, отказавшись от дорогостоящих систем перехвата и опираясь на свой опыт ведения боевых действий в последние несколько лет. Об этом сообщает телеканал CBS.

Отмечается, что Пентагон уже сформировал оперативную группу для взаимодействия по противодействию БПЛА с другими правительственными агентствами.

Военный конфликт на Украине, атаки дронов на военные базы США на Ближнем Востоке, операция против Ирана доказали важность быстрой разработки технологий противодействия дронам. Bumblebee — одна из малых систем, которую американские военные рассчитывают применять вместо более дорогих перехватчиков, которые изначально были разработаны для поражения приближающихся ракет, говорится в сообщении.

По данным канала, на прошлой неделе на военной базе Форт Брэгг в штате Северная Каролина состоялись учения с использованием беспилотников Bumblebee V1 и Bumblebee V2. Первый тип уже применяется двумя американскими дивизиями, в то время как второй еще не принят на вооружение. Bumblebee V2 оснащен автоматическим распознаванием целей для борьбы с дронами потенциального противника. Подобные тренировки по использованию этих БПЛА уже проходят и на нескольких других американских военных базах, добавили в CBS.

Ранее США внедрили украинские военные технологии на одной из баз.