Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Захарова указала на нарастание интенсивности атак на РФ БПЛА, летящих через страны НАТО

Захарова: Россия в своих планах учитывает рост числа атак БПЛА через страны НАТО
Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва учитывает в своем планировании рост числа атак беспилотников, пролетающих в направлении России через страны НАТО, в том числе со стороны Прибалтики. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Дипломат отметила, что генсек НАТО Марк Рютте называет такие обвинения в их адрес «абсурдными», но факты говорят об обратном.

«Тем не менее атаки беспилотников, летящих со стороны прибалтийских и североевропейских государств по целям в России, не только продолжаются, их интенсивность нарастает», — сказала Захарова.

По ее словам, странам НАТО приходится самим реагировать на это — сбивать беспилотники и объявлять воздушную тревогу.

19 мая министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил о том, что был сбит украинский беспилотник под городом Тарту. Также НАТО подтвердило то, что самолеты-истребители F-16 Румынии сбили БПЛА в воздушном пространстве Эстонии.

Ранее в Литве испугались «провокаций» России на фоне пролетов украинских БПЛА.

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!