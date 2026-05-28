Суд в Молдавии оставил в силе приговор Гуцул

РИА: суд в Кишиневе оставил в силе приговоры Гуцул и Попан

Апелляционная палата Кишинева оставила в силе приговоры главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул и активистке оппозиционного блока «Победа» Светлане Попан по делу о нарушениях при финансировании партии «Шор». Об этом сообщает РИА Новости.

«Отклонить жалобу адвокатов как необоснованную. Меру наказания сохранить», — заявил председательствующий судья при оглашении решения.

5 августа прошлого года суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании партии «Шор», а Попан — к шести годам.

По версии следствия, с 2019 по 2022 год Гуцул ввозила в Молдавию деньги из России на финансирование политического объединения и получала взносы «от организованной преступной группировки». Глава Гагаузии отвергла все доводы стороны обвинения. Она назвала дело политическим и связала его с парламентскими выборами в Молдавии.

Ранее в МИД России заявили, что приговор Гуцул уничтожает демократию в Молдавии.