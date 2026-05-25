Главе евродипломатии Кае Каллас, которая угрожает усилить давление на Россию после удара возмездия, следует прекратить показную и неуместную истерику, признав, что атаку на студенческое общежитие в Старобельске совершили спонсируемые Евросоюзом украинские войска. Об этом РИА Новости заявил депутат Михаил Шеремет.

Депутат заявил, что Каллас продолжает вести антироссийскую пропаганду, демонстрируя международному сообществу свою моральную деградацию.

По словам Шеремета, «ей абсолютно плевать» на произошедшую в Старобельске трагедию. Политики, вроде Каллас, спровоцировали конфликт на Украине и продолжают делать все для его разжигания, констатировал парламентарий.

Накануне Кая Каллас на своей странице в соцсети Х резко раскритиковала удар ВС РФ по территории Украины с использованием «Орешника» и пообещала, что Евросоюз в будущем усилит давление на Россию. Она заявила заявила, что на следующей неделе министры иностранных дел ЕС обсудят, как усилить международное давление на Россию.

Ранее Макрон осудил удар «Орешником» по Украине.