Каллас прокомментировала удар «Орешником» по Украине

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на своей странице в соцсети Х резко раскритиковала удар ВС РФ по территории Украины с использованием «Орешника» и пообещала, что Евросоюз в будущем усилит давление на Россию.

«По сообщениям, использование Москвой баллистических ракет средней дальности «Орешник» – систем, предназначенных для доставки ядерных боеголовок, – является политической тактикой запугивания и безрассудным риском ядерной эскалации», – написала Каллас.

Она также заявила, что на следующей неделе министры иностранных дел ЕС обсудят, как усилить международное давление на Россию.

24 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы (ВС) России минувшей ночью использовали гиперзвуковую ракету «Орешник» для удара по городу Белая Церковь в Киевской области. Он подчеркнул, что эта атака не останется без последствий для России.

Позже в министерстве обороны РФ подтвердили, что российские военные нанесли массированный удар баллистическими ракетами «Орешник», а также ракетами «Искандер, «Кинжал», «Циркон» и БПЛА по территории Украины. В ведомстве уточнили, что целями ударов стали объекты военного управления, авиабазы и предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. По данным МО, это стало ответом на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам в России.

Ранее глава МИД Украины обвинил Россию в ударе по «центру Древней Руси».