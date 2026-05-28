В Армении не захотели видеть некоторых российских наблюдателей на выборах

Захарова: Ереван не хочет внесения ряда россиян в список наблюдателей на выборах

Армения уведомила о нежелательности включения ряд российских граждан в список наблюдателей на выборах в июне 2026 года. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат уточнила, что списки российских наблюдателей были направлены армянской стороне в установленном порядке для проведения аккредитационных мероприятий. По ее словам, Ереван не захотел, чтобы за ходом голосования наблюдали три депутата Госдумы и представитель избиркома Карачаево-Черкесской Республики.

Захарова добавила, что Москва запросила причины. Официального ответа Ереван не предоставил.

Также Захарова заявила, что Россия обеспокоена курсом Армении на сближение с НАТО и «агрессивным» Европейским союзом. Дипломат отметила, что Армения сотрудничает с западными государствами в тех областях, где традиционно успешно сотрудничала с Российской Федерацией.

Ранее Россия предупредила Армению о возможном прекращении соглашения по газу при сближении с ЕС.