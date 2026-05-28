Война США и Израиля против Ирана
Мендель: Каллас распространяет масштабную ложь словами о посольстве США в Киеве
Virginia Mayo/AP

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас распространяет масштабную ложь, говоря об эвакуации посольства США из Киева. Об этом на своей странице в соцсети Х написала бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

По ее словам, Евросоюз регулярно предупреждает об угрозе дезинформации и клеймит любых критиков как «пророссийских». Однако сама Каллас распространяет масштабную ложь своими заявлениями, подчеркнула Мендель.

«В следующий раз, когда ЕС будет читать нам лекции о борьбе с дезинформацией, мы будем точно знать, кто должен быть в их списке», — написала она.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что США эвакуировали свое посольство в Киеве, диппредставительства всех стран Европы остаются. По ее словам, «все европейцы остались, США ушли».

Позже высказывание исчезло из транскрипта ее выступления, который опубликован на сайте дипслужбы Евросоюза. Под звездочкой отмечается, что текст указан «с учетом исправления относительно дипломатического присутствия в Киеве».

Ранее МИД Украины опроверг заявление Каллас, что посольство США покидает Киев.

 
