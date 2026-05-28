МИД Украины опроверг заявление Каллас, что посольство США покидает Киев

Представитель МИД Украины Георгий Тихий опроверг слова главы евродипломатии Каи Каллас о том, что посольство Соединенных Штатов покинуло Киев после предупреждения министерства иностранных дел РФ о начале «систематических ударов». Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Информация о выезде посольства США не соответствует действительности», - заявил Тихий.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что США эвакуировали свое посольство в Киеве, диппредставительства всех стран Европы остаются. По ее словам, «все европейцы остались, США ушли».

МИД России анонсировал новые удары по Киеву из-за атаки ВСУ на Старобельск. В заявлении ведомства указали, что украинский удар «переполнил чашу терпения», ВС России приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве.

Ранее Сибига заявил, что у Европы и Украины есть «козыри», которые нужно разыграть.

 
