В ЦИК РФ рассказали, сколько партий имеют право участвовать в выборах

Памфилова: 18 партий имеют право участвовать в выборах в Госдуму в 2026 году

Право участвовать в выборах в Государственную думу в 2026 году имеют 18 из 20 политических партий России. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, передает РИА Новости.

При этом без сбора подписей избирателей в выборах депутатов Госдумы могут участвовать 12 политических партий.

В единый день голосования граждане России изберут депутатов Государственной думы IX созыва. Ожидаемая дата — 20 сентября текущего года. Всего должно пройти свыше 2,2 тыс. кампаний разного уровня.

В мае директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко заявил, что власти недружественных государств пытаются помешать россиянам провести избирательные кампании в сентябре. Он отметил, что ситуация усугубляется сокращением штата российских дипломатических миссий во многих западных странах.

Ранее объединенные «Зеленые» заявили о планах войти в Госдуму с экологической повесткой.