Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В ЦИК РФ рассказали, сколько партий имеют право участвовать в выборах

Памфилова: 18 партий имеют право участвовать в выборах в Госдуму в 2026 году
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Право участвовать в выборах в Государственную думу в 2026 году имеют 18 из 20 политических партий России. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, передает РИА Новости.

При этом без сбора подписей избирателей в выборах депутатов Госдумы могут участвовать 12 политических партий.

В единый день голосования граждане России изберут депутатов Государственной думы IX созыва. Ожидаемая дата — 20 сентября текущего года. Всего должно пройти свыше 2,2 тыс. кампаний разного уровня.

В мае директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко заявил, что власти недружественных государств пытаются помешать россиянам провести избирательные кампании в сентябре. Он отметил, что ситуация усугубляется сокращением штата российских дипломатических миссий во многих западных странах.

Ранее объединенные «Зеленые» заявили о планах войти в Госдуму с экологической повесткой.

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!