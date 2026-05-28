МИД России оценил заявления Армении о желании сохранить сотрудничество с Москвой

Власти Армении заявляют о заинтересованности сохранить отношения с РФ, но их слова расходятся с делами. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы слышим заявления о намерении Еревана сохранить отношения с Россией, о том, что там не позволят использовать республику против нашей страны», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что Москва привыкла судить по делам.

«А они с упомянутыми словами почему-то все больше и больше расходятся», — добавила Захарова.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с утверждениями, будто тема членства Армении в ЕАЭС используется Россией в связи с выборами в этой стране.

Представитель Кремля отмечал, что никто не может уговаривать Армению не выходить из ЕАЭС, однако необходимы пояснения со стороны Еревана. Журналисты спросили у него, можно ли говорить о том, что судьба Армении будет определена на ближайшем саммите ЕАЭС. По мнению Пескова, так нельзя говорить «ни в коем случае», Армения пока остается в Союзе и будет участвовать в его деятельности.

Ранее сообщалось, что Россия может разорвать соглашение с Арменией о поставках газа.