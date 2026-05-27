Песков заявил, что Армения пока остается в ЕАЭС

Песков: никто не может упрашивать Армению остаться в ЕАЭС, но разъяснения нужны
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никто не может уговаривать Армению не выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но нужно пояснения со стороны Еревана. Его слова передает «Интерфакс».

Журналисты спросили у него, можно ли говорить о том, что судьба Армении будет определена на ближайшем саммите ЕАЭС.

По его словам, так нельзя говорить «ни в коем случае», Армения пока остается в ЕАЭС и будет участвовать в его деятельности.

«Тем более, что они уже законодательно ориентировались на это (на ЕС — «Газета.Ru). Но, конечно, нужны будут какие-то разъяснения. Опять же, для нас главное — чтобы действия какой-то страны не вредили нашей интеграции», — сказал он.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что президент Владимир Путин неоднократно говорил о невозможности одновременного членства Армении в Евросоюзе и в Евразийском экономическом союзе.

Ранее сообщалось, что Россия может разорвать соглашение с Арменией о поставках газа.

 
