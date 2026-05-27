В Кремле не согласны, что тема членства Армении в ЕАЭС используется РФ в связи с выборами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков категорически не согласен с утверждениями, будто тема членства Армении в ЕАЭС используется РФ в связи с выборами в этой стране.

«Это Армения приняла закон, что они ориентируются на ЕС. То есть это не только декларация. При чем здесь мы? Мы слишком большие, чтобы быть «при чем», — сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что отношения между государствами — это дорога с двусторонним движением.

Песков говорил, что никто не может уговаривать Армению не выходить из ЕАЭС, но нужно пояснения со стороны Еревана. Журналисты спросили у него, можно ли говорить о том, что судьба Армении будет определена на ближайшем саммите ЕАЭС. По его словам, так нельзя говорить «ни в коем случае», Армения пока остается в Союзе и будет участвовать в его деятельности.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о невозможности одновременного членства Армении в Евросоюзе и в Евразийском экономическом союзе.

Ранее Володин сравнил политический курс Армении с Украиной времен Евромайдана.