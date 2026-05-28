В Молдавии рассказали об условиях содержания Гуцул в тюрьме

Цырдя: Гуцул содержится в тюрьме с ужасными условиями, оттуда выходят инвалидами
Стрингер/РИА Новости

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул содержится в тюрьме с ужасными условиями и высоким уровнем заболеваемости. Об этом РИА Новости рассказал депутат парламента от оппозиционной Партии социалистов Богдан Цырдя.

«Это тюрьма номер 13. Там тихий ужас. Сказать, что клопы, тараканы, крысы чувствуют себя как дома — это ничего не сказать. Там туберкулез сплошь и рядом. Онкология просто процветает. После такой тюрьмы многие люди выходят инвалидами», — сказал он.

Цырдя напомнил, что Гуцул находится в тюрьме, несмотря на то, что у нее двое малолетних детей.

5 августа прошлого года суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании партии «Шор».

По версии следствия, с 2019 по 2022 год Гуцул ввозила в Молдавию деньги из России на финансирование политического объединения и получала взносы «от организованной преступной группировки». Глава Гагаузии отвергла все доводы стороны обвинения. Она назвала дело политическим и связала его с парламентскими выборами в Молдавии.

Ранее в МИД России заявили, что приговор Гуцул уничтожает демократию в Молдавии.

 
