В белорусском МИД прокомментировали ядерные учения РФ и Белоруссии

Замглавы МИД Секрета: российско-белорусские ядерные учения соответствуют ДНЯО
Пресс-служба Минобороны РФ

Российско-белорусские ядерные учения соответствуют Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и являются аналогом натовской практики. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета на брифинге по вопросам тренировки ядерных сил двух стран, его слова приводит МИД республики в Telegram-канале.

«В частности, заместитель главы МИД констатировал, что совместные ядерные тренировки с Россией полностью соответствуют Договору о нераспространении ядерного оружия, являются аналогом натовской практики «совместных ядерных миссий» и носят исключительно оборонительный характер», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что информация об учениях была открытой и общедоступной.

Там добавили, что ядерное сдерживание остается вынужденной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности на фоне того, что совокупные военные расходы Польши, Литвы и Латвии в 25 раз превышают оборонные ассигнования Белоруссии, а НАТО наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ.

С 19 по 21 мая Россия и Белоруссия провели совместные учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях войны. В белорусском Минобороны заявили, что это плановые учения, которые «не направлены против третьих стран и не несут угрозы безопасности в регионе».

