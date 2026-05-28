Ушаков рассказал, говорили ли Путин и Токаев об Украине

Ушаков: Путин и Токаев обсудили тему украинского урегулирования в Астане
Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Астане обсудили тему украинского урегулирования. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Накануне глава РФ прибыл в Казахстан с государственным визитом, который продлится три дня, до 29 мая. 28 мая президенты подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов двух стран.

По словам Ушакова, Путин и Токаев именно на переговорах достаточно коротко затронули ситуацию на Украине, говорили о возможных мирных переговорах, однако накануне в ходе дружеского обеда они обсудили этот вопрос более подробно.

Сам Путин отметил, что значительное внимание на переговорах было уделено тематике экономического взаимодействия. Казахстанский лидер заявил, что визит российского лидера продемонстрировал качественные изменения в двустороннем сотрудничестве между странами.

Ранее Путин перед визитом в Казахстан опубликовал статью об отношениях двух стран.

 
