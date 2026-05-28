Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

«Их проблема»: в МИД прокомментировали решение ЕС оставить посольства в Киеве

Посол Мирошник: отказ Европы эвакуировать посольства из Киева — это их проблема
Евгений Одиноков/РИА Новости

Глава евродипломатии Кая Каллас, заявив об отказе ЕС эвакуировать посольства из Киева после предупреждения МИД России об ударах по объектам столицы, взяла на себя всю ответственность за сохранность европейских дипмиссий. Теперь это «их проблема». Об этом «Газете.Ru» заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. 
 
«Европейцы взяли всю ответственность за сохранность своих дипломатических миссий [в Киеве] на себя. Мы не имеем права им указывать, что им делать. Мы выполнили полностью свои обязательства. Мы их предупредили, сказали о том, что будет опасность. В данном случае госпожа Кая Каллас может считать, что она полностью взяла на себя ответственность как представитель Евросоюза по дипломатической линии. В данном случае это абсолютно их проблема. В ответ на гуманитарные, гуманные шаги со стороны России Еврокомиссия пытается предложить какие-то политические, популистские шаги, это абсолютно их проблема», — сказал дипломат.
 
Мирошник напомнил, что Россия не отказывалась от планов наносить удары по военным объектам в Киеве.
 
Глава евродипломатии Кая Каласс заявила, что сотрудники американского посольства покинут Киев в отличие от европейских дипломатов, которые продолжат работать в украинской столице. Ее слова об эвакуации дипмиссии США уже опровергли в МИД Украины и самом посольстве. Ранее Россия предупредила о подготовке ударов по военным объектам в Киеве и призвала иностранцев покинуть город. ЕС отказался эвакуировать сотрудников посольств. Зампред Совебза РФ Дмитрий Медведев заявил, что это шаг говорит о том, что у Брюсселя есть «лишние» дипломаты.

Ранее МИД Украины уличили во лжи из-за слов о «козырях» Киева.

 
Теперь вы знаете
Все не кончено. Как поддержать ребенка, если он не поступил туда, куда хотел
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!