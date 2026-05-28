МИД Украины уличили во лжи из-за слов о «козырях» Киева

Экс-нардеп Килинкаров назвал пропагандой Украины слова Сибиги о козырях Киева
Заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что у Киева и Брюсселя есть «козыри» на руках, которые пришло время разыграть, является простой пропагандой для привлечения новых военных и финансовых средств на продолжение конфликта. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший нардеп Украины Спиридон Килинкаров.
 
«Что такого произошло в Киеве, что у них появились какие-то козыри? У них «вундерваффе» (чудо-оружие. — «Газета.Ru») какой-то появился новый? Абсолютно ничего. Это все информационные вещи, которые, безусловно, важны в этой войне. Важно не только вооружение и люди на поле боя, но и информационные возможности для позиционирования себя как победителя», — отметил бывший украинский парламентарий.
 
Килинкаров поэтому назвал слова Сибиги пропагандой, целью которой является убедить западных спонсоров в необходимости продолжать финансирование Киева.
 
Экс-нардеп напомнил, что власти Украины возлагают большие надежды на промежуточные выборы в США в ноябре этого года, в результате которых демократы, поддерживающие Киев, могут укрепить свое влияние на внутреннюю и внешнюю политику Вашингтона.
 
28 мая Сибига заявил, что у Украины и Европы есть на руках «сильный расклад» с козырями, которые пришло время разыграть.
 
По его словам, необходимо начать с «четких, выполнимых шагов». Речь идет о прекращении огня в аэропортах или портах, возвращении гражданских, демилитаризации Запорожской АЭС или создании «гуманитарного коридора» в Олешки.

