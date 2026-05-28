Похожего на Трампа буйвола спас от жертвоприношения глава МВД Бангладеш

Буйвола, похожего на президента США Дональда Трампа, спас от жертвоприношения на Курбан-байрам министр внутренних дел Бангладеш Салахуддин Ахмед. Об этом сообщает газета The Independent.

В материале отмечается, что животное спаслось в «последний момент» благодаря вмешательству правительства. Это произошло на фоне общественного интереса и вирусных видео с буйволом, напоминающим американского лидера.

«Министр внутренних дел Салахуддин Ахмед распорядился пощадить буйвола, вернуть деньги покупателю и перевезти животное в национальный зоопарк в Дакке», — говорится в тексте.

До этого сообщалось, что буйвола уже продали для празднования Курбан-байрам. Буйвол живет на ферме в Нараянгандже и весит 700 килограммов. Люди приезжают со всего региона, чтобы сделать селфи с буйволом, чья светлая челка напоминает фирменную прическу Трампа.

Владелец животного Зия Уддин Мридха рассказал, что прозвище «Трамп» буйволу придумал его младший брат ради шутки. По его словам, животное отличается спокойным характером и совсем не агрессивно.

