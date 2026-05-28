Похожего на Трампа буйвола спас от жертвоприношения глава МВД Бангладеш

Глава МВД Бангладеш спас похожего на Трампа буйвола от жертвоприношения
Буйвола, похожего на президента США Дональда Трампа, спас от жертвоприношения на Курбан-байрам министр внутренних дел Бангладеш Салахуддин Ахмед. Об этом сообщает газета The Independent.

В материале отмечается, что животное спаслось в «последний момент» благодаря вмешательству правительства. Это произошло на фоне общественного интереса и вирусных видео с буйволом, напоминающим американского лидера.

«Министр внутренних дел Салахуддин Ахмед распорядился пощадить буйвола, вернуть деньги покупателю и перевезти животное в национальный зоопарк в Дакке», — говорится в тексте.

До этого сообщалось, что буйвола уже продали для празднования Курбан-байрам. Буйвол живет на ферме в Нараянгандже и весит 700 килограммов. Люди приезжают со всего региона, чтобы сделать селфи с буйволом, чья светлая челка напоминает фирменную прическу Трампа.

Владелец животного Зия Уддин Мридха рассказал, что прозвище «Трамп» буйволу придумал его младший брат ради шутки. По его словам, животное отличается спокойным характером и совсем не агрессивно.

Ранее женщина разглядела лицо Трампа в облаке над Великобританией.

 
