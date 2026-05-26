Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Похожий на Трампа буйвол будет принесен в жертву

В Бангладеш похожего на Трампа буйвола принесут в жертву
Abdul Goni/Anadolu/Getty Images

В Бангладеш буйвол, похожий на президента США Дональда Трампа, будет принесен в жертву, пишет Daily Star .

Животное весом около 700 килограммов живет на ферме недалеко от Дакки и ежедневно собирает толпы посетителей. Люди приезжают со всего региона, чтобы сделать селфи с буйволом, чья светлая челка напоминает фирменную прическу Трампа.

Владелец животного Зия Уддин Мридха рассказал, что прозвище буйволу придумал его младший брат ради шутки. По его словам, животное отличается спокойным характером и совсем не агрессивно.

Местные жители быстро подхватили сравнение с американским президентом. Один из посетителей заявил, что у буйвола и Трампа похожи не только волосы, но даже «черты лица».

Некоторые люди преодолевают долгий путь ради встречи с буйволом. Один мужчина рассказал журналистам, что его родственники добирались на лодке больше часа, чтобы увидеть его своими глазами.

По данным местных СМИ, в ближайшие дни животное планируют принести в жертву в рамках религиозного праздника, из-за чего интерес к нему стал еще выше.

Ранее женщина разглядела лицо Трампа в облаке над Великобританией.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!