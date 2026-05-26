Похожий на Трампа буйвол будет принесен в жертву

В Бангладеш похожего на Трампа буйвола принесут в жертву

В Бангладеш буйвол, похожий на президента США Дональда Трампа, будет принесен в жертву, пишет Daily Star .

Животное весом около 700 килограммов живет на ферме недалеко от Дакки и ежедневно собирает толпы посетителей. Люди приезжают со всего региона, чтобы сделать селфи с буйволом, чья светлая челка напоминает фирменную прическу Трампа.

Владелец животного Зия Уддин Мридха рассказал, что прозвище буйволу придумал его младший брат ради шутки. По его словам, животное отличается спокойным характером и совсем не агрессивно.

Местные жители быстро подхватили сравнение с американским президентом. Один из посетителей заявил, что у буйвола и Трампа похожи не только волосы, но даже «черты лица».

Некоторые люди преодолевают долгий путь ради встречи с буйволом. Один мужчина рассказал журналистам, что его родственники добирались на лодке больше часа, чтобы увидеть его своими глазами.

По данным местных СМИ, в ближайшие дни животное планируют принести в жертву в рамках религиозного праздника, из-за чего интерес к нему стал еще выше.

