Роспотребнадзор провел переговоры с Конго из-за опасного заболевания

Роспотребнадзор в своем канале на платформе «Макс» сообщил, что провел переговоры с министерством здравоохранения Конго о ситуации, связанной со вспышкой лихорадки Эбола.

«Роспотребнадзор провел переговоры о ситуации со вспышкой болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), в соседней Республике Уганда и Демократической Республике Конго», — говорится в публикации.

До этого власти Уганды приняли решение немедленно закрыть границу с Демократической Республикой Конго (ДРК) с целью снижения риска распространения лихорадки Эбола.

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. По данным ВОЗ, зафиксировано международное распространение заболевания.

Эбола — острое, крайне заразное и смертельно опасное вирусное заболевание, которое сопровождается тяжелой интоксикацией и множественными кровотечениями. В зависимости от штамма летальность составляет от 30 до 90%.

Ранее Роспотребнадзор оценил риск распространения лихорадки Эбола в РФ.

 
