«Штаты засомневались». В России объяснили слова Каллас об уходе американцев из Киева

Заявление зампреда Европейской комиссии Каи Каллас о том, что Штаты вывозят свою дипмиссию из Киева, показывает, что в Соединенных Штатах начали открыто сомневаться в Киеве. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

«Я не думаю, что Каллас специально соврала относительно намерений Штатов, скорее она просто выдала непроверенную информацию. Думаю, что среди американцев были какие-то шатания, сомнения в том, стоит ли им оставаться в Киеве. Поэтому она и сделала это заявление», — сказал политолог.

По его мнению, своими словами Каллас пыталась подчеркнуть, что европейцы никогда не бросят Киев, для этого и было произведено сравнение с Соединенными Штатами.

«Европейцы в очередной раз хотят продемонстрировать свое единство с Украиной, показать, что ничего не произошло, что все осталось, как прежде. Оставаясь в Киеве, они также демонстрируют, что не верят в политическую волю России и не хотят воспринимать всерьез слова Москвы. Одновременно с этим Каллас пыталась выставить американцев не в самом приятном свете», — пояснил Блохин.

Понятно, что уровень поддержки Киева со стороны США сейчас совершенно не такой, какой был при экс-президенте Джо Байдене. Даже раздумья о том, стоит ли эвакуировать дипмиссию из Киева или нет, подтверждают это, заключил политолог.

США приняли решение эвакуировать свое посольство в Киеве, сообщила заместитель председателя Европейской комиссии Кая Каллас по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС на Кипре.

Позже представитель МИД Украины Георгий Тихий опроверг слова Каллас.

Ранее МИД Украины уличили во лжи из-за слов о «козырях» Киева.

 
