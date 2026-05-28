Европейский союз стремительно вооружается, и «барабаны войны» особенно громко звучат в Европе. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на Международном форуме по безопасности в Москве, передает ТАСС.

По его словам, Европа семимильными шагами идет к тому, чтобы снова, как в XX веке, стать эпицентром возникновения глобального конфликта.

Нарышкин добавил, что сегодня европейские страны стремительно превращаются из транснационального политико-экономического проекта в военный альянс. Он отметил, что не является секретом тот факт, что этот «альянс» направлен против России.

Также директор СВР заявил, что прежде чем Гитлер «сломал себе шею» о Советский Союз, он успел захватить почти всю Европу, однако европейские элиты особенно этому не сопротивлялись. В качестве примера он привел режимы маршала Петена во Франции, Квислинга в Норвегии, а также в Бельгии и Нидерландах.

Чиновник добавил, что сегодня поддержка президента Украины Владимира Зеленского и его пособников обходится европейским бюджетам все дороже и ведет к социальной напряженности.

Ранее Шойгу заявил, что НАТО открыто проводит учения против ОДКБ.