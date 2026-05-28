Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В России заявили, что Европа семимильными шагами движется к глобальному конфликту

Нарышкин: «барабаны» войны особенно громко звучат в Европе
Евгений Биятов/РИА Новости

Европейский союз стремительно вооружается, и «барабаны войны» особенно громко звучат в Европе. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на Международном форуме по безопасности в Москве, передает ТАСС.

По его словам, Европа семимильными шагами идет к тому, чтобы снова, как в XX веке, стать эпицентром возникновения глобального конфликта.

Нарышкин добавил, что сегодня европейские страны стремительно превращаются из транснационального политико-экономического проекта в военный альянс. Он отметил, что не является секретом тот факт, что этот «альянс» направлен против России.

Также директор СВР заявил, что прежде чем Гитлер «сломал себе шею» о Советский Союз, он успел захватить почти всю Европу, однако европейские элиты особенно этому не сопротивлялись. В качестве примера он привел режимы маршала Петена во Франции, Квислинга в Норвегии, а также в Бельгии и Нидерландах.

Чиновник добавил, что сегодня поддержка президента Украины Владимира Зеленского и его пособников обходится европейским бюджетам все дороже и ведет к социальной напряженности.

Ранее Шойгу заявил, что НАТО открыто проводит учения против ОДКБ.

 
Теперь вы знаете
Все не кончено. Как поддержать ребенка, если он не поступил туда, куда хотел
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!