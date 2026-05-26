Шойгу заявил, что НАТО открыто проводит учения против ОДКБ

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) одновременно проводит семь учений, которые открыто направлены против стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом он сообщил журналистам после заседания комитета секретарей совбезов ОДКБ, передает РИА Новости.

По словам Шойгу, участники заседания рассмотрели ситуацию на западных границах и обменялись мнениями. По его словам, маневры НАТО носят откровенно антироссийский характер и направлены против союзников России, причем это делается без попыток скрыть истинные цели.

«Сегодня одновременно проходит семь учений (НАТО — прим. ред.)», — добавил он.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявлял, что НАТО готовится к нападению на Россию, отрабатывая наступательные действия под видом учений. По его словам, разговоры альянса об оборонительной доктрине расходятся с реальным содержанием маневров, поэтому и создан механизм быстрой переброски войск.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Европе все чаще говорят о необходимости создания нового военного блока из-за кризиса в НАТО. Он отметил, что звучат предложения создать новый блок из Евросоюза, Британии, Норвегии и Украины, что является подготовкой к прямому столкновению с Россией.

Ранее Бортников обвинил НАТО в продолжающихся попытках создать биооружие.

 
