Нарышкин: Зеленскому далеко до Гитлера, но он мог бы сыграть его в кино

Президент Украины Владимир Зеленский не дотягивает до лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера, но он бы подошел на эту роль в третьесортном комедийном фильме. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на встрече в рамках Международного форума по безопасности, передает ТАСС.

Нарышкин напомнил, что прежде чем Гитлер «сломал себе шею» о Советский Союз, он успел захватить почти всю Европу. По словам главы СВР, европейские элиты особенно этому не сопротивлялись. В качестве примера он привел режимы маршала Петена во Франции, Квислинга в Норвегии, а также в Бельгии и Нидерландах.

Чиновник добавил, что сегодня поддержка Зеленского и его пособников обходится европейским бюджетам все дороже и ведет к социальной напряженности.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что жители Украины, доверившись Зеленскому, жестоко обманулись. Дипломат сравнила ситуацию с тем, как когда-то ошиблись жители Германии, доверившись Адольфу Гитлеру. Захарова также заявила, что Зеленский превзошел в цинизме участников событий 2014 года, пришедших к власти в Киеве.

Ранее Дмитрий Медведев назвал Зеленского «вонючим псом».