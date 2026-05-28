Состоялась торжественная встреча Путина и Токаева

Александр Казаков/РИА Новости

Торжественная церемония встречи президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прошла во Дворце Независимости в Астане. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер прибыл в Казахстан 27 мая по приглашению Токаева.

В зале официальных встреч Дворца продолжилась торжественная церемония с участием роты почетного караула, военный оркестр исполнил гимны обеих стран. Президенты также поприветствовали делегации двух государств.

После церемонии Путин и Токаев направились на переговоры. Ожидается, что главы государств обсудят важные аспекты будущего развития сотрудничества России и Казахстана в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях.

Кроме того, политики обменяются мнениями и по наиболее важным региональным и международным сюжетам, перспективам взаимодействия в рамках многосторонних организаций.

Ранее Путина в Астане встретили пролетом самолетов с российским триколором.

 
