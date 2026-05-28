Шойгу: однополярный мир рушится, страны мирового большинства укрепляют позиции
Алексей Никольский/РИА Новости

Мир меняется в сторону многополярности, страны мирового большинства укрепляют позиции. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгдой Совета безопасности РФ, передает ТАСС.

Он рассказал, что экономическое устройство современного мира претерпевает значительные изменения.

«Однополярная конструкция рушится на глазах», — сказал он на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Встреча проходит в рамках I Международного форума по безопасности.

По его словам, укрепление позиций государств мирового большинства стало объективным и закономерным процессом.

9 мая президент России Владимир Путин заявил, что архитектура формирующегося многополярного мира должна строиться по нормам Организации Объединенных Наций, на принципе равной и неделимой безопасности и учитывать права народов самим определять свою судьбу.

Ранее Путин обсудил с членами Совбеза вопрос строительства многополярного мира.

 
