Пашинян высказался об отношениях с Россией

Отношения между Арменией и Россией сегодня находятся на этапе позитивной трансформации. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в интервью телеканалу «Армения».

По его словам, одно дело — отношения между странами в условиях конфликта, другое — в условиях отсутствия конфликта.

25 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал визит государственного секретаря США Марко Рубио в Армению. Как напомнил пресс-секретарь, Пашинян заверял президента РФ Владимира Путина, что Армения останется членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), однако Ереван развивает отношения и на других направлениях, в частности с Европой, отметил представитель Кремля.

22 мая заявил, что Армения никогда не была и не будет вовлечена в антироссийские действия и не будет враждовать с Россией. Об этом он сказал на фоне состоявшегося в Ереване саммита Европейского политического сообщества.

Ранее Пашинян ответил на угрозы России о поставках газа.

 
