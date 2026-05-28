Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Путин предупредил об угрозе глобальной стабильности из-за конфликтов

Путин: эскалация в отдельных регионах оказывает негативное влияние на весь мир
Кристина Соловьёва/РИА Новости

Эскалация напряженности в отдельных регионах оказывает неблагоприятное влияние на мировое сообщество в целом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

Уточняется, что российский лидер в четверг, 28 мая, направил приветствие участникам первого Международного форума по безопасности, который проходит в Москве.

«Современный мир взаимозависим и взаимосвязан – поэтому эскалация напряженности в отдельных регионах оказывает неблагоприятное влияние на все мировое сообщество», — отметил президент, обращаясь к гостям форума.

В своем обращении Путин также выразил надежду на конструктивное взаимодействие между государствами, чтобы в дальнейшем стабилизировать обстановку и вернуть мир на путь устойчивого развития.

До этого Путин указал на то, что военно-политическая обстановка в мире значительно осложнилась, новые очаги нестабильности появились в том числе вблизи границ СНГ. На этом фоне, по словам российского лидера, необходимо максимально прибегать к аналитическим, кадровым, оперативным, техническим возможностям структур для надежной защиты всех стран Содружества от возможных внутренних и внешних угроз, регулярно делиться информацией, готовить единые подходы в решении общих задач.

Ранее Шойгу заявил, что мирная инициатива США и России по Украине буксует.

 
Теперь вы знаете
Сокращение больничных, выпускной «под ключ» и микст-инфекции от клещей. Что нового к утру 28 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!