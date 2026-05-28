Путин предупредил об угрозе глобальной стабильности из-за конфликтов

Путин: эскалация в отдельных регионах оказывает негативное влияние на весь мир

Эскалация напряженности в отдельных регионах оказывает неблагоприятное влияние на мировое сообщество в целом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

Уточняется, что российский лидер в четверг, 28 мая, направил приветствие участникам первого Международного форума по безопасности, который проходит в Москве.

«Современный мир взаимозависим и взаимосвязан – поэтому эскалация напряженности в отдельных регионах оказывает неблагоприятное влияние на все мировое сообщество», — отметил президент, обращаясь к гостям форума.

В своем обращении Путин также выразил надежду на конструктивное взаимодействие между государствами, чтобы в дальнейшем стабилизировать обстановку и вернуть мир на путь устойчивого развития.

До этого Путин указал на то, что военно-политическая обстановка в мире значительно осложнилась, новые очаги нестабильности появились в том числе вблизи границ СНГ. На этом фоне, по словам российского лидера, необходимо максимально прибегать к аналитическим, кадровым, оперативным, техническим возможностям структур для надежной защиты всех стран Содружества от возможных внутренних и внешних угроз, регулярно делиться информацией, готовить единые подходы в решении общих задач.

